Власти Башкирии обсудили вопросы сортировки мусора

В этом году необходимо обеспечить захоронение отходов на уроне 94%, а их сортировку – 50%. Тема обращения с ТКО стала одной из главных в ходе совещания с участием глав муниципалитетов в Правительстве Башкортостана.

Республика продолжает оставаться в зоне «высокой устойчивости». Однако нужно работать над внедрением мобильного приложения для водителей мусоровозов, разработанного Российским экологическим оператором. До 2030 года в Башкортостане планируют закупить более 4 тысяч контейнеров. В ближайшие три года будет приобретено 70 единиц спецтехники.