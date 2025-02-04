В Уфе в «Единой России» стартовала неделя приема граждан

На площадке Региональной общественной приемной «Единой России» стартовала неделя приема граждан по вопросам социальной поддержки. С жителями республики встретятся депутаты Госдумы России и Госсобрания Башкортостана.
Люди смогут обратиться за квалифицированной помощью к представителям таких ведомств, как Соцфонд региона, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Ассоциация юристов России, а также к уполномоченным по правам ребенка и человека.
Также в рамках недели состоится единый день приемов участников СВО и членов их семей. Такие встречи будут проводиться ежемесячно. Их посвятят отдельным темам – это консультации по юридическим, жилищным и земельным вопросам, получение выплат, медицинского обеспечения и социальной поддержки. Граждане смогут получить консультации до 7 февраля.