В Уфе в «Единой России» стартовала неделя приема граждан

На площадке Региональной общественной приемной «Единой России» стартовала неделя приема граждан по вопросам социальной поддержки. С жителями республики встретятся депутаты Госдумы России и Госсобрания Башкортостана.

Люди смогут обратиться за квалифицированной помощью к представителям таких ведомств, как Соцфонд региона, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Ассоциация юристов России, а также к уполномоченным по правам ребенка и человека.