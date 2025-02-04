В Уфе выпустят электробусы с динамической подзарядкой

Уфимский завод готовит к выпуску новую линейку электробусов с динамической подзарядкой. В народе их называют «гармошкой». В них увеличена площадь низкого пола, что удобно для маломобильных граждан.

Системы навигации, климат-контроль, видеонаблюдение, медиакомплекс – только часть того, что выделяет новые троллейбусы. Они могут проехать 20 км на одной зарядке. Модель создана совместно с Минским автомобильным заводом. В Уфимский трамвайно-троллейбусный завод из братской республики поступает машинокомплект. Начальная комплектация включает в себя окрашенный остекленный кузов на мостах. Специалисты уфимского завода устанавливают основные агрегаты и коммуникацию. При этом предприятия Башкортостана обеспечивают 25% комплектующих. Кроме того, сейчас идет разработка троллейбуса третьего поколения, который отличается от предыдущего интерьером и экстерьером.