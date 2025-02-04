Более 20 учёных Башкирии стали выпускниками программы MBA Science

Расширение международного сотрудничества и обмен опытом. Более 20 ученых Башкортостана стали выпускниками первой в России программы MBA Science. Программа рассчитана на руководителей научно-технических центров, проектов и лабораторий. Участники приобрели новые компетенции, обучаясь по программе Евразийского НОЦ. В чем ее особенности и какие впечатления у слушателей после прохождения курса?
В жидкость добавляют инициатор, полученная масса заливается в специальную форму и затвердевает. Из года в год в Уфимском институте химии Станислав Грабовский исследует свойства соединений и их внедрение в промышленность. В нынешних условиях одна из приоритетных задач для республики и страны – наладить импортозамещение.
По словам мужчины, хоть он и проводит большую часть времени в лаборатории, но обладать навыками управленца обязан. В планах – продолжить работу и экономически выгодно ввести разработки в оборот. Курс направлен на развитие организационно-управленческих компетенций научного ядра республики.
С помощью программы MBA Science участники объединяют свою страсть к науке с деловым подходом. Они разрабатывают концепцию, учитывая бюджет и интересы организации. Неформальное общение располагает к совместному написанию работ и новым знакомствам. Слушатели узнают больше об особенностях лидерства, формировании и управлении командой, обсуждают научную этику. Участники программы даже прошли семидневную стажировку в Китае.
Еще одной выпускницей программы стала Светлана Баймуратова. Детская мечта стать архитектором воплотилась в жизнь. Получив диплом, осталась работать в родном Уфимском нефтяном университете и посвятила себя науке.
MBA Science охватывает весь жизненный цикл научных проектов и программ. Обучение длилось почти год. За это время слушатели прошли 8 модулей. Все участники программы разработали и успешно защитили свои проекты, получив заветные дипломы. И это еще один показатель того, что наши специалисты не просто создают продукты, но и как управленцы станут важным звеном в цепочке, соединяющей науку с бизнесом.