Более 20 учёных Башкирии стали выпускниками программы MBA Science

Расширение международного сотрудничества и обмен опытом. Более 20 ученых Башкортостана стали выпускниками первой в России программы MBA Science. Программа рассчитана на руководителей научно-технических центров, проектов и лабораторий. Участники приобрели новые компетенции, обучаясь по программе Евразийского НОЦ. В чем ее особенности и какие впечатления у слушателей после прохождения курса?

В жидкость добавляют инициатор, полученная масса заливается в специальную форму и затвердевает. Из года в год в Уфимском институте химии Станислав Грабовский исследует свойства соединений и их внедрение в промышленность. В нынешних условиях одна из приоритетных задач для республики и страны – наладить импортозамещение.

Наука и бизнес кажутся разными направлениями, но в современном мире качественное управление – это залог успеха не только маленьких групп, но и также крупных предприятий. MBA Science позволяет представителям образования взглянуть на науку и образование с точки зрения бизнеса. Программа дала мне не только знания, но и возможность познакомиться с представителями других направлений. Станислав Грабовский, заместитель заведующего лабораторией химической кинетики Уфимского института химии УФИЦ РАН

По словам мужчины, хоть он и проводит большую часть времени в лаборатории, но обладать навыками управленца обязан. В планах – продолжить работу и экономически выгодно ввести разработки в оборот. Курс направлен на развитие организационно-управленческих компетенций научного ядра республики.

С помощью программы MBA Science участники объединяют свою страсть к науке с деловым подходом. Они разрабатывают концепцию, учитывая бюджет и интересы организации. Неформальное общение располагает к совместному написанию работ и новым знакомствам. Слушатели узнают больше об особенностях лидерства, формировании и управлении командой, обсуждают научную этику. Участники программы даже прошли семидневную стажировку в Китае.

Программа была создана по инициативе Радия Фаритовича Хабирова в 2024 году. Мы в этом году тоже планируем такой набор, он будет называться MBA Science-25, открытие этого модуля будет в марте: будет реализован первый модуль, и в феврале мы планируем провести отборочный тур. Альбина Беляева, руководитель образовательной программы MBA Science

Еще одной выпускницей программы стала Светлана Баймуратова. Детская мечта стать архитектором воплотилась в жизнь. Получив диплом, осталась работать в родном Уфимском нефтяном университете и посвятила себя науке.

Так как я все-таки руководитель, заведую кафедрой, конечно, мне хотелось узнать еще больше. Поэтому развитие в науке, управление научными проектами, продвижение научных проектов именно в архитектуре и градостроительстве было мне интересно, то есть это те вещи, с которыми мы не каждый день сталкиваемся в нашей области. Светлана Баймуратова, заведующая кафедрой архитектуры УГНТУ, руководитель лаборатории креативных индустрий и урбанистики Межвузовского кампуса евразийского НОЦ