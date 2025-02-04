Травмированный капитан «Салавата Юлаева» стал помощником тренера

10 шайб на двоих. «Салават Юлаев» впервые в сезоне одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Счёт в стартовом периоде открыл Никита Михайлис. Позже хоккеист оформил дубль. Уфимцы к первому перерыву отличились дважды.
Во второй двадцатиминутке гости вернулись в игру и вышли вперёд. Но в третьем периоде юлаевцы четырежды поразили ворота соперника. Итоговый счёт матча – 6:4, победа «Салавата». Следующую игру команда проведет 6 февраля против «Нефтехимика» из Нижнекамска.
Кстати, кроме Джошуа Ливо, вернувшегося на лед, травмированный капитан «Салавата» Григорий Панин тоже вернулся в команду и смог принять участие в матче, но не в роли игрока, а в качестве ассистента Виктора Козлова.