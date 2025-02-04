В Стерлитамаке скончался мужчина после избиения из-за ревности

В Стерлитамаке местный житель обвиняется в избиении мужчины в одном из ночных клубов города. В результате ссоры, возникшей на почве ревности, фигурант нанес своему противнику несколько ударов кулаком по голове. Пострадавший потерял сознание и впал в кому. 31 января он скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье о «причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности».
Суд решил отправить подозреваемого под домашний арест, несмотря на ходатайство об аресте. В настоящее время разбирательство продолжается.