В Стерлитамаке скончался мужчина после избиения из-за ревности

В Стерлитамаке местный житель обвиняется в избиении мужчины в одном из ночных клубов города. В результате ссоры, возникшей на почве ревности, фигурант нанес своему противнику несколько ударов кулаком по голове. Пострадавший потерял сознание и впал в кому. 31 января он скончался в больнице из-за черепно-мозговой травмы.