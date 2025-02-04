Глава Башкирии посетил первый в России модульный кадровый центр

Сегодня, 4 февраля, Глава Башкирии посетил первый в стране модульный многофункциональный кадровый центр «Работа России», который открылся в Сибае.

Центр был построен в рамках национального проекта «Демография». Руководитель филиала республиканского центра занятости населения по городу Сибаю Нурзиля Сагитова рассказала, что в центре помогут не только найти работу, но и предложат обучение той или иной профессии, психологическую поддержку, чтобы справиться с адаптационным периодом или профессиональным выгоранием. Тут также научат, как составить хорошее резюме. Все новые центры теперь работают под одним брендом «Работа России».

Фото №1 - Глава Башкирии посетил первый в России модульный кадровый центр

Если нынешний центр занятости за год помогает найти работу примерно от 500 до 1000 соискателей, то модернизированный, работающий в аналогичных условиях, трудоустраивает около 2000 тысяч человек. В новых центрах занятости внедряют индивидуальный подход к каждому соискателю. При подборе работы учитывают наличие детей и предпочтительную с учётом этого форму занятости, расположение места работы, а для граждан с особыми заболеваниями — рекомендации по индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Здесь также предложат индивидуальный пошаговый план получения работы. Он может включать курс по прохождению обучения, тренинг с психологом или подработку на период поиска постоянного места.

Фото: bashinform.ru

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