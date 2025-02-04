Глава Башкирии посетил первый в России модульный кадровый центр

Сегодня, 4 февраля, Глава Башкирии посетил первый в стране модульный многофункциональный кадровый центр «Работа России», который открылся в Сибае.
Центр был построен в рамках национального проекта «Демография». Руководитель филиала республиканского центра занятости населения по городу Сибаю Нурзиля Сагитова рассказала, что в центре помогут не только найти работу, но и предложат обучение той или иной профессии, психологическую поддержку, чтобы справиться с адаптационным периодом или профессиональным выгоранием. Тут также научат, как составить хорошее резюме. Все новые центры теперь работают под одним брендом «Работа России».
Если нынешний центр занятости за год помогает найти работу примерно от 500 до 1000 соискателей, то модернизированный, работающий в аналогичных условиях, трудоустраивает около 2000 тысяч человек. В новых центрах занятости внедряют индивидуальный подход к каждому соискателю. При подборе работы учитывают наличие детей и предпочтительную с учётом этого форму занятости, расположение места работы, а для граждан с особыми заболеваниями — рекомендации по индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Здесь также предложат индивидуальный пошаговый план получения работы. Он может включать курс по прохождению обучения, тренинг с психологом или подработку на период поиска постоянного места.
Фото: bashinform.ru