Глава Башкирии посетил первый в России модульный кадровый центр

Если нынешний центр занятости за год помогает найти работу примерно от 500 до 1000 соискателей, то модернизированный, работающий в аналогичных условиях, трудоустраивает около 2000 тысяч человек. В новых центрах занятости внедряют индивидуальный подход к каждому соискателю. При подборе работы учитывают наличие детей и предпочтительную с учётом этого форму занятости, расположение места работы, а для граждан с особыми заболеваниями — рекомендации по индивидуальной программе реабилитации или абилитации. Здесь также предложат индивидуальный пошаговый план получения работы. Он может включать курс по прохождению обучения, тренинг с психологом или подработку на период поиска постоянного места.