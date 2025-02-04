Уфимку отправили в колонию за кражу сыворотки Dior

Жительницу Уфы осудили за кражу из магазина косметики сыворотки Dior. 38-летнюю женщину приговорили к 1 году и 9 месяцам исправительных работ. Однако она неоднократно нарушала условия наказания, пропуская смены на работе, что в итоге привело к ее увольнению. Несмотря на воспитательные беседы, виновница продолжала уклоняться от выполнения наказания.