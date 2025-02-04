В селе Ургаза открылся социально-культурный центр

4 февраля в Баймакском районе состоялось открытие социально-культурного центра. Он появился в селе Ургаза. Площадь здания составила более 3 тыс кв.м. На постройку центра было выделено 200 млн рублей.

Фото №1 - В селе Ургаза открылся социально-культурный центр

На мой взгляд, получился большой, добротный дом культуры. У детишек будут все возможности заниматься художественной самодеятельностью, искусством. Появился большой зрительный зал и министр культуры пообещала, что сюда с концертами и спектаклями будут приезжать артисты наших театров и филармонии. Жизнь здесь должна кипеть. В Ургазах нам еще предстоит решить вопрос с водоснабжением. В Баймакском районе живет трудолюбивый народ, и мы будем помогать развиваться району.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Руководитель республики также осмотрел здание социально-культурного центра.

На первом этаже разместились зрительный зал с эстрадой, фойе с выставочной зоной, помещение персонала, детская игровая комната, кабинет администрации, библиотеки (взрослое и детское отделение), компьютерная студия, костюмерная. На втором этаже тренажерный зал, раздевалки с санузлами и душевыми, детская школа искусств.

Глава республики побеседовал с сотрудниками центра, которые поблагодарили Радия Хабирова за долгожданный подарок. «Здесь созданы все условия для детей, которые с удовольствием посещают наши кружки, и взрослые тоже приходят заниматься», – отметили сотрудники.

Село большое, почти три тысячи людей здесь живет, поэтому, конечно, без сельского клуба здесь жизни не будет. Это по сути не сельский клуб, это социально-культурный центр, здесь и детская музыкальная школа, художественная школа, спортивная зона есть. Вот такие, в принципе, надо строить, чтобы для жителей удобно было приходить. Рядом школа здесь, и самое главное – и методисты есть, и работники культуры здесь есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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