В селе Ургаза открылся социально-культурный центр

Село большое, почти три тысячи людей здесь живет, поэтому, конечно, без сельского клуба здесь жизни не будет. Это по сути не сельский клуб, это социально-культурный центр, здесь и детская музыкальная школа, художественная школа, спортивная зона есть. Вот такие, в принципе, надо строить, чтобы для жителей удобно было приходить. Рядом школа здесь, и самое главное – и методисты есть, и работники культуры здесь есть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан