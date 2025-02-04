В селе Ургаза открылся социально-культурный центр

4 февраля в Баймакском районе состоялось открытие социально-культурного центра. Он появился в селе Ургаза. Площадь здания составила более 3 тыс кв.м. На постройку центра было выделено 200 млн рублей.
Руководитель республики также осмотрел здание социально-культурного центра.
На первом этаже разместились зрительный зал с эстрадой, фойе с выставочной зоной, помещение персонала, детская игровая комната, кабинет администрации, библиотеки (взрослое и детское отделение), компьютерная студия, костюмерная. На втором этаже тренажерный зал, раздевалки с санузлами и душевыми, детская школа искусств.
Глава республики побеседовал с сотрудниками центра, которые поблагодарили Радия Хабирова за долгожданный подарок. «Здесь созданы все условия для детей, которые с удовольствием посещают наши кружки, и взрослые тоже приходят заниматься», – отметили сотрудники.
Фото: bashinform.ru