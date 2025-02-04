В автобусах Уфы появится аудиосистема «Говорящий город»

В Уфе в автобусах маршрута №110 появится аудиосистема «Говорящий город». Она включает в себя радиотрансиверы и подключенные к ним звуковые маяки. Посредством мобильного приложения люди со слабым зрением будут понимать, какой автобус подъехал, куда он направляется, смогут найти открытую дверь и узнавать маршрут передвижения на слух.

Водитель также будет в курсе, что в автобус заходит незрячий. При подаче пользователем радиосигнала со своего устройства на общем дисплее или на специализированном пульте системы отобразится информация о таком пассажире.