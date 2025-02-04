В автобусах Уфы появится аудиосистема «Говорящий город»

В Уфе в автобусах маршрута №110 появится аудиосистема «Говорящий город». Она включает в себя радиотрансиверы и подключенные к ним звуковые маяки. Посредством мобильного приложения люди со слабым зрением будут понимать, какой автобус подъехал, куда он направляется, смогут найти открытую дверь и узнавать маршрут передвижения на слух.
Водитель также будет в курсе, что в автобус заходит незрячий. При подаче пользователем радиосигнала со своего устройства на общем дисплее или на специализированном пульте системы отобразится информация о таком пассажире.
Предложение внес член Общественной палаты республики, инвалид по зрению Булат Сафин по просьбе незрячих жителей Уфы на «Транспортном часе» с участием Главы Башкортостана. Радий Хабиров его одобрил. Еще несколько мер, предложенных общественником, были взяты в работу. Теперь инвалиды первой группы смогут платить по социальным картам одновременно за себя и сопровождающего. Также прорабатывается вопрос запуска нового маршрута или изменения существующего по улицам Кирова и Достоевского с возможностью оплаты социальной картой. Этот маршрут позволил бы добираться до важных социальных объектов.