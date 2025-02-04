В Уфе провели кубок республики по бадминтону

В нем выступили спортсмены от 12 лет и старше. Среди лидеров в сетке соревнований – титулованная Галина Мезенцева, призер чемпионата Европы. Спортсменка выступала в миксте.
Также за победу боролись члены сборной республики Юлия Баландина, Данил Неганов и Фархат Шарипов. В первый день турнира проходили парные игры у мужчин и женщин и смешанные парные игры.
Конкуренцию уфимским спортсменам составили гости из Октябрьского. Кроме профессиональных бадминтонистов, свои силы у сетки проверяли и любители. Всего выступили около ста участников.