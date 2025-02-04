В Уфе провели кубок республики по бадминтону

В нем выступили спортсмены от 12 лет и старше. Среди лидеров в сетке соревнований – титулованная Галина Мезенцева, призер чемпионата Европы. Спортсменка выступала в миксте.

Также за победу боролись члены сборной республики Юлия Баландина, Данил Неганов и Фархат Шарипов. В первый день турнира проходили парные игры у мужчин и женщин и смешанные парные игры.