В Москве обсудили развитие индустрии халяль

Почти 80% потребителей халяльной продукции — немусульмане. Об этом заявили на выставке «Продэкспо», которая прошла в Москве. Представители Башкортостана поделились на ней опытом в части подготовки кадров для индустрии. В рамках панельной дискуссии обсудили и другие проблемные вопросы.

Сфера халяль — наглядный пример того, как превратить традиции в современные тренды. Причем, несмотря на обязательность для мусульман, продукция пользуется большим успехом и у представителей других конфессий. В первую очередь из-за ассоциации с качеством, что привлекает покупателей.

Высокая культура потребления халяль-продуктов играет важную роль в сфере общественного питания. Для дальнейшего роста индустрии одним из приоритетов является подготовка квалифицированных кадров. Башкортостан поделился своим опытом.

Хотели бы в этой отрасли развиваться и помогать производителям выйти на новые рынки сбыта, так как сам процесс сертификации на самом деле очень важный, требовательный и возможный. У нас много мусульман, которых можно трудоустроить. Ильнур Мухаметзянов, руководитель органа по сертификации «Роскачество-халяль»

Халяльные продукты должны иметь не только разрешенный состав, но и определенную технологию изготовления. Башкортостан лидирует по числу производителей. В списке не только продукты питания, даже стиральный порошок и сода. Одна из задач, которую ставят производители, — выход на рынки других стран, в том числе арабских. С этим успешно справляется одна из республиканских фабрик.

Мы третий по величине производитель мяса индейки в РФ, и также активно развиваем экспортное направление. Поставляем как в страны ближнего зарубежья, так и в страны Африки. В этом году планируем посещение выставки Gulfood в Дубае, заключение контрактов на поставку нашей продукции на азиатские рынки. А также совместно с «Роскачеством» выход на рынок ОАЭ. Павел Павлов, директор по стратегическому развитию ООО «Союзпромптица»