В Москве обсудили развитие индустрии халяль

Почти 80% потребителей халяльной продукции — немусульмане. Об этом заявили на выставке «Продэкспо», которая прошла в Москве. Представители Башкортостана поделились на ней опытом в части подготовки кадров для индустрии. В рамках панельной дискуссии обсудили и другие проблемные вопросы.
Сфера халяль — наглядный пример того, как превратить традиции в современные тренды. Причем, несмотря на обязательность для мусульман, продукция пользуется большим успехом и у представителей других конфессий. В первую очередь из-за ассоциации с качеством, что привлекает покупателей.
Высокая культура потребления халяль-продуктов играет важную роль в сфере общественного питания. Для дальнейшего роста индустрии одним из приоритетов является подготовка квалифицированных кадров. Башкортостан поделился своим опытом.
Халяльные продукты должны иметь не только разрешенный состав, но и определенную технологию изготовления. Башкортостан лидирует по числу производителей. В списке не только продукты питания, даже стиральный порошок и сода. Одна из задач, которую ставят производители, — выход на рынки других стран, в том числе арабских. С этим успешно справляется одна из республиканских фабрик.
На форуме «Продэкспо» в Москве также обсудили проблему фальсификата халяльной продукции. Увы, повышенный интерес покупателей нередко используют нечистые на руку производители. И здесь важно бороться, чтобы не бросать тень на весь рынок.