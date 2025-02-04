Радий Хабиров посетил Баймакский район с рабочим визитом

Начали жить по-новому. Так отозвались жители Баймакского района об изменениях, которые произошли в муниципалитете за последние годы. В рамках рабочей поездки по Зауралью Глава Башкортостана посетил несколько новых социальных объектов в Сибае, в селе Ургаза и в Баймаке.

Первый в России кадровый центр открылся в Сибае в рамках национального проекта «Демография». Здесь помогут не только найти работу, но и обучат новой профессии. К каждому соискателю применяется индивидуальный подход. Учитывают наличие детей, предпочтительную форму занятости, близость к дому. В год специалисты смогут помочь с трудоустройством двум тысячам человек.

Новоселье отметили и творческие коллективы села Ургазы. Теперь они могут репетировать и выступать на сцене нового социально-культурного центра, строительство которого обошлось в 200 млн рублей.

Также по программе «Культура малой Родины» во втором квартале текущего года закупят комплекты звукового и светового оборудования, а также концертные костюмы. Артисты уже оценили новую сцену и зрительный зал на 300 мест.

Мы в восторге. Такой хороший клуб. Баймакская сцена с нашей теперь даже рядом не стоит. Минсылу Клысова, участница фольклорного ансамбля «Ялан»

Большое спасибо строителям за такой клуб. Гульсира Абдрафикова, участница фольклорного ансамбля «Ялан»

Площадь социально-культурного центра более 3 тыс. квадратных метров. Места здесь хватило всем. Библиотека, музей, тренажерный зал, музыкальные и творческие кружки — всё под одной крышей. Отдельное помещение отдали волонтерам, которые собирают гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

По словам местных жителей, после развала колхоза долгие тридцать лет им не уделялось должного внимания. Изменения начались после визита Радия Хабирова в Ургазу в декабре 2020 года.

Сейчас власть повернулась к нам лицом. За последние два-три года многое изменилось. Построили клуб, больницу, строят водовод. Жить начали по-новому. Жители сначала не доверяли, но когда увидели, что всё строится, обрадовались. Спасибо Радию Фаритовичу. Таврат Ярмухаметов, заслуженный работник сельского хозяйства Республики Башкортостан

Библиотека хорошая, очень нравится. Дети ходят, я им книги подбираю. В последнее время много делается. Клуб открыли, строят водопровод, с водой проблемы были. Айгуль Лукьянцева, библиотекарь

Новый дом обрели и врачи села Ургазы. Для них построили участковую больницу в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения республики. Объект возвели по модульному типу.

Модульная участковая больница — это первый опыт в Башкирии и в ПФО. Тут и взрослую, и детскую амбулаторию мы разместили. Ильшат Рыскужин, главный врач Баймакской центральной районной больницы

Больница рассчитана на 75 посещений в смену и обслуживает жителей десяти ближайших населённых пунктов. Радий Хабиров оценил просторные и светлые кабинеты, а также условия, созданные для врачей и пациентов. По их словам, о таком медучреждении они мечтали давно.

Чувствуется внимание к нам, это очень приятно. Открыли больницу, клуб сегодня открылся. Раньше в больнице было холодно, а тут тепло и светло. Марина Ильина, жительница с. Ургазы

Если сравнивать с прошлой больницей, тут просто рай. Для нас тут созданы все условия для работы. Галина Цыплакова, палатная медсестра терапевтического отделения

Обновился и Зауральский агропромышленный колледж. По поручению Радия Хабирова здесь отремонтировали общежитие, создав для проживания студентов комфортные условия. Из бюджета на эти цели было выделено 15 млн рублей. Глава Башкортостана осмотрел жилые комнаты и зоны отдыха. А после встретился со студентами учебного заведения. Каждый смог задать руководителю региона свои вопросы. Радий Хабиров отметил, что большая работа по ремонту общежитий будет продолжена.

Также в Баймаке в рамках рабочей поездки Радий Хабиров принял участие в открытии бюста председателю Совета министров Башкирской АССР Зекерии Акназарову. Он возглавлял этот пост 25 лет, с 1962 по 1986 годы. Это было сложное время, после чего республика стала ведущим аграрным и промышленным регионом России. За такую память о своём отце поблагодарил сын Зекерии Шарафутдиновича Фаниль Акназаров.