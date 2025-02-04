Мороженое из Башкирии начнут продавать в Азии

Поставки во Вьетнам, Таиланд и Китай. Башкирское мороженое покоряет евроазиатский рынок. Продукт, произведенный в республике, можно увидеть не только на прилавках, но и на борту авиакомпаний в качестве десерта.

Несмотря на то, что пока не сезон, конвейер по производству мороженого работает без остановки. Только за час с него сходит 18 тыс. эскимо. За сутки — порядка 60 тонн. Холодное лакомство на любой вкус.

А ведь еще не так давно производство мороженого носило сезонный характер. Выйти на круглогодичный цикл позволила, в том числе, экспортная деятельность. Ведь пока в Башкортостане холодно, радуются лакомству жители южных стран. Недавно, например, первую партию отправили во Вьетнам. И это, как считают на фабрике, только начало. Чтобы справиться с растущим спросом, на фабрике расширяют мощности.

Это в первую очередь показатель качества башкирского продукта, уверены на предприятии. Ведь выход на внешние рынки предполагает дополнительную сертификацию. Сырье, из которого производят мороженое, проходит контроль в лаборатории.

По итогам прошлого года экспорт в Башкортостане вырос почти на 4%. Это хорошие показатели. Всё чаще на реализацию идет именно готовый продукт, а не сырье, как это было раньше. В Минсельхозе рассказали, что республика полностью обеспечивает себя необходимым. Излишки — шанс для производителей выйти на экспорт.