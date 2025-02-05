Радий Хабиров посетил отремонтированное общежитие агроколледжа в Баймаке

Радий Хабиров посетил отремонтированное общежитие Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке. В прошлом году при поддержке республики в здании провели капитальный ремонт.

В колледже обучаются 430 студентов. Здесь готовят трактористов-машинистов, мастеров растениеводства, электромонтёров, сварщиков и автомехаников, поваров и кондитеров, швей. Студенты – активные участники общественной жизни муниципалитета. Одно из направлений их волонтёрской работы – сбор гумконвоев на Донбасс.

Как отметил директор заведения, общежитие 50 лет было без ремонта. К работам приступили в июле 2023 года. Строители обновили фасад, заменили окна, выполнили внутреннюю отделку, заасфальтировали прилегающую территорию. Радий Хабиров отметил, что ремонт общежития позволил создать хорошие условия, а колледж стал привлекательнее для будущих абитуриентов.

Пусть они живут в нормальных условиях. У нас действует большая программа поддержки среднего профессионального образования, мы активно участвуем в федеральном проекте «Профессионалитет», который даёт нам большие возможности для развития. Каждый год из бюджета республики направляем полмиллиарда рублей на модернизацию, в этом году будем ремонтировать Акъярский горный колледж, Дуванский многопрофильный колледж и другие. Экономика страны остро нуждается в этих специалистах, в таких способных молодых людях. Наша задача, чтобы они выходили отсюда гармонично развитыми, чтобы у них во время учёбы была возможность и спортом заниматься, и отдохнуть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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