Радий Хабиров посетил отремонтированное общежитие агроколледжа в Баймаке

Радий Хабиров посетил отремонтированное общежитие Зауральского агропромышленного колледжа в Баймаке. В прошлом году при поддержке республики в здании провели капитальный ремонт.
В колледже обучаются 430 студентов. Здесь готовят трактористов-машинистов, мастеров растениеводства, электромонтёров, сварщиков и автомехаников, поваров и кондитеров, швей. Студенты – активные участники общественной жизни муниципалитета. Одно из направлений их волонтёрской работы – сбор гумконвоев на Донбасс.
Как отметил директор заведения, общежитие 50 лет было без ремонта. К работам приступили в июле 2023 года. Строители обновили фасад, заменили окна, выполнили внутреннюю отделку, заасфальтировали прилегающую территорию. Радий Хабиров отметил, что ремонт общежития позволил создать хорошие условия, а колледж стал привлекательнее для будущих абитуриентов.