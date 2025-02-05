Радий Хабиров посетил отремонтированное общежитие агроколледжа в Баймаке

Пусть они живут в нормальных условиях. У нас действует большая программа поддержки среднего профессионального образования, мы активно участвуем в федеральном проекте «Профессионалитет», который даёт нам большие возможности для развития. Каждый год из бюджета республики направляем полмиллиарда рублей на модернизацию, в этом году будем ремонтировать Акъярский горный колледж, Дуванский многопрофильный колледж и другие. Экономика страны остро нуждается в этих специалистах, в таких способных молодых людях. Наша задача, чтобы они выходили отсюда гармонично развитыми, чтобы у них во время учёбы была возможность и спортом заниматься, и отдохнуть.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан