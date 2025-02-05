В Роспотребнадзоре Башкирии рассказали об эффективности прививки от энцефалита

У 90% привитых от вируса клещевого энцефалита вырабатываются антитела. Такие результаты отметили специалисты после двух инъекций препарата. Курс вакцинации лучше всего начать осенью и зимой.

Вакцину можно сделать в прививочных пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов только после консультации врача. Завершить иммунизацию необходимо за две недели до выезда в неблагополучную территорию. На сегодняшний день в России зарегистрированы несколько вакцин против клещевого вирусного энцефалита.