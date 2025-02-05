Радий Хабиров ознакомился с работой новой больницы в Баймакском районе

Глава Башкирии ознакомился с работой новой модульной больницы в Баймакском районе. В селе Ургаза ее построили по программе модернизации первичного звена здравоохранения республики. Медучреждение начало работу в 2024 году. В зону обслуживания входит 10 населённых пунктов, где проживает более 3 тысяч жителей.

В здании работают два терапевтических участка и один педиатрический. В больнице оборудовали процедурный, прививочный, физиотерапевтический, акушерский кабинеты и другие помещения. Также здесь есть шесть коек круглосуточного стационара и дневной – терапевтического профиля на шесть мест. Радий Хабиров отметил, что модернизация сельской медицины – одна из ключевых задач, которую регион решает комплексно.