В Башкирии суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

В Башкирии вынесли приговор виновнику аварии, в результате которого погибли два человека. Суд Илишевского района осудил 52-летнего жителя Нижегородской области, управлявшего автомобилем «Ниссан Альмера», по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц».
По данным прокуратуры РБ, инцидент произошел в декабре 2023 года на трассе М-7 «Волга». Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21130». Из-за ДТП водитель и пассажир «ВАЗ» скончались на месте.
Суд назначил виновнику 3 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года запретил управлять транспортными средствами. Кроме того, ему предстоит выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим. Приговор пока не вступил в законную силу.