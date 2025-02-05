В Башкирии суд вынес приговор виновнику ДТП с двумя погибшими

В Башкирии вынесли приговор виновнику аварии, в результате которого погибли два человека. Суд Илишевского района осудил 52-летнего жителя Нижегородской области, управлявшего автомобилем «Ниссан Альмера», по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц».

По данным прокуратуры РБ, инцидент произошел в декабре 2023 года на трассе М-7 «Волга». Водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21130». Из-за ДТП водитель и пассажир «ВАЗ» скончались на месте.