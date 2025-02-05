В Уфе управляющий квест-комнаты появится в суде после травмирования подростка

В Уфе прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении управляющего квест-комнатой, в которой серьёзно пострадал 12-летний мальчик.
Напомним, в ноябре на игру отправилась компания из 10 подростков в возрасте от 12 до 14 лет. Ребята играли в мафию с падающими стульями. 12-летний мальчик выбыл из игры, сотрудник привёл в действие механизм, и подросток провалился со стула. Он получил травму позвоночника. Здоровью подростка был причинён тяжкий вред.
Управляющий квест-комнатой обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека.