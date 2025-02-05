В Уфе директора строительной компании осудили за гибель сотрудника

В Уфе руководитель одной из компаний обвиняются в нарушении строительных норм, которые привели к гибели сотрудника. Согласно информации от пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле 2024 года директор поручил электросварщикам и монтажникам проверить электрический котел на первом этаже склада в деревне Карпово и осмотреть систему отопления.

Во время выполнения работ произошло обрушение металлической лестницы, в результате чего под завалами оказались двое работников. Один из них от полученных травм скончался, другой серьезно пострадал.