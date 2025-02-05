В Нефтекамске организовали патриотические мастерские

В Нефтекамске на базе реабилитационного центра для детей и подростков организуют патриотические мастерские. Акция проходит уже второй раз и собирает всё больше желающих помочь бойцам.

На площадках участники плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и многое другое. В этот раз организовали порядка семи различных секций. Помимо основных направлений, добровольцы также изготавливали имбирное печенье, которое может храниться долгое время. Буквально за несколько часов женщины испекли большую партию ароматных пряников.