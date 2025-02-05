В Нефтекамске организовали патриотические мастерские

В Нефтекамске на базе реабилитационного центра для детей и подростков организуют патриотические мастерские. Акция проходит уже второй раз и собирает всё больше желающих помочь бойцам.
На площадках участники плели маскировочные сети, изготавливали окопные свечи и многое другое. В этот раз организовали порядка семи различных секций. Помимо основных направлений, добровольцы также изготавливали имбирное печенье, которое может храниться долгое время. Буквально за несколько часов женщины испекли большую партию ароматных пряников.
Каждая площадка – это большой вклад в общее дело. Маскировочные сети пользуются большим спросом на всех направлениях, где служат наши бойцы, письма согревают их теплом добрых строк, куколки-обереги становятся для солдат личным талисманом.