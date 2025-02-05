В Башкирии искусственный интеллект применяют в строительной отрасли

Искусственный интеллект стал частью информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Передовые технологии внедрили в программу в начале 2025 года.
Инструменты ИИ позволят получать оперативные консультации по сложным вопросам, связанным с предоставлением услуг строительного комплекса, обеспечивают доступ к точной и актуальной информации и способствуют повышению прозрачности и доступности процессов в градостроительной отрасли.
В настоящее время общее количество пользователей системы превышает 1,5 тыс. человек. Проект реализован при поддержке Министерства строительства и архитектуры Республики Башкортостан, Министерства цифрового развития государственного управления и Министерства финансов.