В Уфе прошли соревнования по акробатическому рок-н-роллу

В Уфе прошли сразу два соревнования по акробатическому рок-н-роллу. Это кубок республики и открытые республиканские соревнования. Участие приняли спортсмены из Башкортостана, а также Сургута и Тюмени.

Фокусники, каскадеры, ведущие и акробаты. Таким видят цирк в танцах спортсмены одного из уфимских коллективов. Формейшн в акробатическом рок-н-ролле – это групповая программа, в основе номера которой должны быть концепция, история, тема или идея.

В групповых выступлениях на паркете могут находиться одновременно от 10 до 16 участников команды. И главное здесь – синхронность, которая оттачивается годами. В выступлениях в паре главное – держать ритм. Здесь судьи оценивают высоту прыжков, поддержки, безопасность при их выполнении. И важно, чтобы и хореография и музыка и костюмы сочетались между собой.