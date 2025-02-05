В Башкирии пожарные спасли пять человек из горящего дома

В Салавате сегодня, 5 февраля, рано утром произошел пожар, в результате которого были спасены пять жильцов. По информации МЧС по РБ, на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на улице Островского загорелся диван. Пожарные незамедлительно начали эвакуацию людей. Им удалось вывести двоих детей и троих взрослых из задымленного помещения.

Также 15 человек сумели покинуть здание самостоятельно до прибытия огнеборцев. К счастью, никто не пострадал. Площадь возгорания составила 2 кв.м.

По словам владельца квартиры, где возник пожар, все началось с треска удлинителя. Он был проложен под диваном, после чего произошел хлопок. В считанные секунды возникло пламя, и дым быстро заполнил комнату, сообщили в пресс-службе ведомства.