Врачи Башкирии провели первую операцию по новому методу

Во время операции через два прокола вен в ногах врачи ввели пациенту специальный катетер, подключенный к новому аппарату EKOS. Через него ввели лекарственный препарат, эффективность которого и площадь воздействия была усилена за счет ультразвука. Он разрушил структуру тромба и восстановил кровоток в легочных артериях.