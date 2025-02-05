Врачи Башкирии провели первую операцию по новому методу

Врачи Башкирии впервые опробовали новый метод лечения тромбоэмболии легочной артерии. Об этом сообщил министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Фото №1 - Врачи Башкирии провели первую операцию по новому методу

63-летний мужчина из Баймакского района прибыл в кардиоцентр с жалобами на одышку при ходьбе до 5 метров, а также на давящую боль в груди и головокружение. У пациента выявили патологию лёгочных артерий. Операцию провели незамедлительно.

Во время операции через два прокола вен в ногах врачи ввели пациенту специальный катетер, подключенный к новому аппарату EKOS. Через него ввели лекарственный препарат, эффективность которого и площадь воздействия была усилена за счет ультразвука. Он разрушил структуру тромба и восстановил кровоток в легочных артериях.

Пациент в удовлетворительном состоянии готовится к выписке.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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