В Уфе стартовал фестиваль студентов «Дома»

Участие в нем принимают учащиеся колледжей, техникумов и вузов республики, а также выходцы Башкортостана, получающие образование в других регионах и даже те, кто учится в Китае и США. Дворец борьбы объединил на своей площадке более 2 тысяч юношей и девушек.