В Уфе стартовал фестиваль студентов «Дома»

Участие в нем принимают учащиеся колледжей, техникумов и вузов республики, а также выходцы Башкортостана, получающие образование в других регионах и даже те, кто учится в Китае и США. Дворец борьбы объединил на своей площадке более 2 тысяч юношей и девушек.
Для молодежи приготовили разнообразную программу на фестивале. Общение с известными людьми, лекции, встречи с руководителями предприятий, где ребята узнают об актуальных вакансиях.
В прошлом году порядка 200 работодателей республики привлекли на стажировку выпускников при финансовой поддержке государства. Программа «Карьера на взлет», реализуемая в Башкортостане, – один из эффективных механизмов содействия занятости молодежи.