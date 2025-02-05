Жители Башкирии могут заключить военный контракт в центре «Защитник»

Два миллиона 300 тысяч рублей при заключении контракта в Уфе, а тем, кто поставил подпись под документом после 1 декабря 2024 года, спишут долги по кредитам. В республике продолжается набор на военную службу по контракту.

В октябре прошлого года в столице региона начал работу новый пункт отбора – центр «Защитник». Он создан на базе оздоровительного санатория «Черемушки». Теперь желающим подписать контракт с Министерством обороны страны не нужно ездить по разным адресам, чтобы собрать справки и подготовить документы. Вся работа организована в одном месте в режиме единого окна.