В Уфе презентовали библиографический указатель, посвященный Театру кукол

В пособии отражены издания за период с 1935 по 2024 год, в которых так или иначе фигурирует один из старейших театров республики. Сегодня ему исполнилось 93 года. И библиографический указатель стал своего рода подарком от работников Национальной библиотеки, которые провели кропотливую работу.