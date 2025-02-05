ВК «Динамо-Урал» сыграет с «Локомотивом» на домашней площадке

Через несколько часов волейбольный клуб «Динамо-Урал» на своем паркете примет новосибирский «Локомотив». Соперник уфимцев подошел к сегодняшней встрече с пятью победами кряду, у нашего же коллектива ситуация не хуже. «Динамо-Урал» имеет на счету четыре победы подряд, из них две встречи «сухие».

В этом сезоне команды уже встречались в ноябре, тогда удача осталась на стороне новосибирцев – 2:3. На сегодняшний день в турнирной таблице уфимцы занимают шестую строчку с 44 очками. Матчем против «Локомотива» наша команда завершает домашнюю серию. На следующей неделе уфимцы отправятся в Москву, где 14 февраля встретятся с МГТУ.