В Уфе состоялись чемпионат и первенство ПФО по армрестлингу

В Уфе состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по армрестлингу. Соревнования проводились при поддержке Министерства спорта республики.
600 участников из 12 регионов России на протяжении двух дней выявляли сильнейшего в армрестлинге в категориях «юноши», «девушки», «юниоры», «юниорки» и «взрослые спортсмены».
Соревнования проходили в Центре подготовки Римы Баталовой. Турнир такого масштаба в Башкортостане проводился впервые. Чемпионы и призёры страны, а также дебютанты состязались за Кубок чемпионов округа.
Благодаря своей простоте армрестлинг является популярным видом единоборств. Во время поединка руки ставят на стол и сцепляют их в замок. Положение тела, угол атаки, правильное распределение веса — всё это имеет значение на пути к победе.
Почти все борцы армрестлинга носят согревающий рукав. Он помогает держать тепло и предотвращает микроразрыв мышц. Так что детали в спорте решают многое.
По итогам турнира победу в общекомандном зачете одержали спортсмены из Татарстана. Второе место заняли силачи из Башкортостана, а третье — гости из Пермского края. Кстати, на счету башкирских спортсменов 16 медалей, шесть из которых золотые.