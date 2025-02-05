В Уфе состоялись чемпионат и первенство ПФО по армрестлингу

В Уфе состоялись чемпионат и первенство Приволжского федерального округа по армрестлингу. Соревнования проводились при поддержке Министерства спорта республики.

600 участников из 12 регионов России на протяжении двух дней выявляли сильнейшего в армрестлинге в категориях «юноши», «девушки», «юниоры», «юниорки» и «взрослые спортсмены».

Соревнования проходили в Центре подготовки Римы Баталовой. Турнир такого масштаба в Башкортостане проводился впервые. Чемпионы и призёры страны, а также дебютанты состязались за Кубок чемпионов округа.

Благодаря своей простоте армрестлинг является популярным видом единоборств. Во время поединка руки ставят на стол и сцепляют их в замок. Положение тела, угол атаки, правильное распределение веса — всё это имеет значение на пути к победе.

Почти все борцы армрестлинга носят согревающий рукав. Он помогает держать тепло и предотвращает микроразрыв мышц. Так что детали в спорте решают многое.

От решения рефери зависит судьба поединка, объясняем все нюансы, которые мы должны учитывать, это выставление захвата, это смотреть за положением локтя, также мы должны предупреждать спортсменов, чтобы они не вели борьбу в опасных положениях. Сергей Гончаров, судья Всероссийской категории