В Уфе прошел четвертый этап открытого кубка по дрифту

На соревнования приехали гости из Самарской, Челябинской и Оренбургской областей. Всего более 40 автоспортсменов. Сначала участники прослушали инструктаж, где им рассказали о регламенте соревнований, особое внимание уделили правилам безопасности. Заезды проходили на подготовленной трассе и на специально подготовленных автомобилях.
Лучшим пилотом четвертого этапа по дрифту стал Константин Воробьев из Магнитогорска. Второе место у Салавата Яминева из Нефтекамска. Также подводились итоги выступлений в командном зачете.