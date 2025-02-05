В Уфе прошел четвертый этап открытого кубка по дрифту

На соревнования приехали гости из Самарской, Челябинской и Оренбургской областей. Всего более 40 автоспортсменов. Сначала участники прослушали инструктаж, где им рассказали о регламенте соревнований, особое внимание уделили правилам безопасности. Заезды проходили на подготовленной трассе и на специально подготовленных автомобилях.