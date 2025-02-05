В Уфе выясняют причины драки возле «Фирмы Мир»

Лишился глаза после перестрелки. В Уфе следователи устанавливают причину потасовки, в ходе которой пострадал местный житель. Нападение произошло неподалеку от «Фирмы Мир», всё запечатлела камера видеонаблюдения. Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело и установили личности стрелков.

Происходящее на перекрестке улиц Комсомольской и Бессонова больше похоже на разборки из 90-х. Камеры наблюдения зафиксировали, как к припаркованной машине и стоящим рядом людям подлетает белая «Приора». Оттуда выходят крепкие мужчины и сразу начинают стрелять.

Нападение завершилось так же быстро, как и началось. Стрелявшие мужчины прыгнули в машину и уехали с места ЧП. А вот те, по кому стреляли, были доставлены на скорой в больницу. Среди пострадавших — 28-летний Сергей. У него травма головы, перелом костей носа и выбитый глаз. Это еще не самое страшное, говорит молодой человек. Он полагает, что мог и не выжить.

Жена Сергея до сих пор не может оправиться от шока. Она была рядом, когда всё произошло. Только сейчас стало известно, что разборки были актом мести за девушку. По версии одной из сторон, большая компания собралась на прогулку, и, пока ехали, три подруги разругались между собой. Одна из них выскочила из машины, обидевшись, и пригрозила вызвать подмогу.

Обидчивая подруга всё отрицает. Встречаться с журналистами отказывается. И пока идут разбирательства, предпочитает общаться только по телефону.

Они говорят, что они потерпевшие, но по итогу мы потерпевшие. Они били меня, они били моего друга, которому 15 лет. Лиана

Сотрудники полиции установили личности всех причастных лиц. Стрелков задержали и допросили. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нанесение тяжких телесных повреждений».