В Уфе провели уникальную операцию на легочной артерии

Первая в регионе операция по лечению тромбоэмболии легочной артерии методом управляемого катетерного ультразвукового тромболизиса выполнена успешно. Провели ее в Республиканском кардиологическом центре, 63-летнего пациента уже выписали.

Мужчина ранее в экстренном порядке был доставлен из Баймакского района. Его беспокоили одышка при ходьбе до 5 метров, давящая боль за грудиной и головокружения. В кардиоцентре ему поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии. Развитие этого заболевания часто проходит стремительно и может привести к гибели человека. Поэтому в тот же день было принято решение прооперировать пациента.