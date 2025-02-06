В Башкирии нетрезвые водители устроили ДТП

В ночь с 5 на 6 февраля в Белорецке произошла крупная авария. Подробности инцидента сообщили в ГАИ.

На улице Блюхера 31-летний мужчина на «Форд Мустанг» допустил столкновение с «Хёндай Крета», за рулём которой находился 22-летний парень. В салоне второго авто зажало пассажира – его деблокировали спасатели.

Помощь врачей потребовалась водителю и 16-летнему пассажиру «Хёндай» и 27-летнему пассажиру «Форд». Выяснилось, что оба водителя находились в состоянии опьянения. Расследование продолжается.