В Башкирии нетрезвые водители устроили ДТП

В ночь с 5 на 6 февраля в Белорецке произошла крупная авария. Подробности инцидента сообщили в ГАИ.

Фото №1 - В Башкирии нетрезвые водители устроили ДТП

На улице Блюхера 31-летний мужчина на «Форд Мустанг» допустил столкновение с «Хёндай Крета», за рулём которой находился 22-летний парень. В салоне второго авто зажало пассажира – его деблокировали спасатели.

Помощь врачей потребовалась водителю и 16-летнему пассажиру «Хёндай» и 27-летнему пассажиру «Форд». Выяснилось, что оба водителя находились в состоянии опьянения. Расследование продолжается.

Фото: ГАИ РБ. 

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