В Уфе начались массовые проверки водителей общественного транспорта

В Уфе сегодня, 6 февраля, стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Профилактические меры нацелены на снижение количества ДТП, предотвращение нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в ГАИ города.

Сотрудники ГАИ будут сотрудничать с представителями служб техконтроля для проведения рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.