В Уфе начались массовые проверки водителей общественного транспорта

В Уфе сегодня, 6 февраля, стартовали массовые проверки пассажирских автобусов. Профилактические меры нацелены на снижение количества ДТП, предотвращение нарушений ПДД водителями автобусов и повышение безопасности пассажирских перевозок. Об этом сообщили в ГАИ города.
Сотрудники ГАИ будут сотрудничать с представителями служб техконтроля для проведения рейдов, направленных на выявление и пресечение нарушений ПДД и правил перевозки пассажиров.
Особое внимание будет уделено техническому состоянию автобусов и их соответствию нормативным требованиям. Также проверят, как водители проходят предрейсовые медицинские и технические осмотры, соблюдают ли режим труда и отдыха.