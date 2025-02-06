В Башкирии суд ужесточил наказание троим наркоторговцам

В Башкирии Верховный суд ужесточил наказание для трех наркосбытчиков. Ранее Октябрьский городской суд признал их виновными в «покушении на незаконный сбыт наркотиков» и «вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность», назначив им наказание от 4 до 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима и воспитательной колонии в зависимости от их участия в преступлении.

По информации пресс-службы прокуратуры РБ, с июня по август 2023 года трое молодых людей, одного из которых уговорил знакомый, получали партии запрещенных веществ с целью дальнейшего распространения в Октябрьском районе. Сотрудники правоохранительных органов успешно пресекли их незаконную деятельность и изъяли наркотики. Прокурор не согласился с мягким, по его мнению, наказанием и обжаловал решение суда первой инстанции.