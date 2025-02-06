В Башкирии на проезжей части нашли сбитую косулю

В Башкирии на трассе прохожие обнаружили сбитую косулю. Об этом сообщил директор центра реабилитации диких животных «Пин и Пуф» Дмитрий Стрельников.

По его словам, инцидент произошел в Ишимбайском районе. Животное потеряло много крови. Кроме того, прошло много времени с момента ДТП. Путники решили оказать помощь и обратились в центр. Косулю спасли и доставили на лечение. Первичный осмотр показал, что у животного сломана задняя правая нога.