В Уфе провели первенство республики по сноуборду

Соревнования проходили в дисциплинах слалом-гигант и параллельный слалом. Участие в турнире принимали юноши и девушки, а также юниоры и юниорки до 12 и 14 лет и не старше 19 лет. Всего около 100 спортсменов.
В финал выходили по четыре сильнейших сноубордиста. В итоге золотые медали заработали представители Уфы, Белорецка и Новоабзаково: Даниэла Сахибгареева, Григорий Сергеев, Самира Хакова, Влада Котельникова, Ильвир Ишмурзин и другие. Впереди соревнования первенства округа в средней и старшей возрастных группах.