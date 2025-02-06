Врачи Уфы спасли женщину с огромной опухолью матки

Врачи перинатального центра РКБ им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке с огромной опухолью матки.

Фото №1 - Врачи Уфы спасли женщину с огромной опухолью матки

В больницу обратилась 53-летняя женщина. Впервые миому матки диагностировали у пациентки в 2014 году. На протяжении 10 лет она находилась под наблюдением районных врачей. После очередного обследования медики заметили, что миома значительно увеличилась в размерах.

Обследование подтвердило необходимость оперативного вмешательства: миома имела размеры, сопоставимые с 6-месячной беременностью, опухоль достигала 23-24 см в диаметре. Операция длилась более двух часов. Под руководством заведующей гинекологическим отделением, врача акушер-гинеколога Фанисы Шавалеевой и врача акушер — гинеколога Линарой Юсуповой была проведена экстирпация (удаление) матки вместе с придатками.

Мурад Авзалов, главный врач РКБ им. Куватова

Операция прошла успешно. Пациентка быстро восстанавливается, через пару дней после операции она смогла самостоятельно ходить.

Фото: министерство здравоохранения РБ. 

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