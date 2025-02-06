Врачи Уфы спасли женщину с огромной опухолью матки

Врачи перинатального центра РКБ им. Куватова в Уфе пришли на помощь пациентке с огромной опухолью матки.
В больницу обратилась 53-летняя женщина. Впервые миому матки диагностировали у пациентки в 2014 году. На протяжении 10 лет она находилась под наблюдением районных врачей. После очередного обследования медики заметили, что миома значительно увеличилась в размерах.
Операция прошла успешно. Пациентка быстро восстанавливается, через пару дней после операции она смогла самостоятельно ходить.
Фото: министерство здравоохранения РБ.