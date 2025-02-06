Житель Башкирии сделал ложный вызов спасателям на поиски самого себя

В Башкирии мужчина позвонил спасателям и сообщил, что заблудился и блуждает по лесу уже более 18 часов. Инцидент случился вечером, 5 февраля, в селе Скворчиха Ишимбайского района.

Экстренные службы ГК РБ по ЧС, включая полицию и представителей администрации, прибыли на место происшествия для проведения поисков. Однако вскоре стало известно, что мужчина на самом деле находится дома.