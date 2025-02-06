Житель Башкирии сделал ложный вызов спасателям на поиски самого себя

В Башкирии мужчина позвонил спасателям и сообщил, что заблудился и блуждает по лесу уже более 18 часов. Инцидент случился вечером, 5 февраля, в селе Скворчиха Ишимбайского района.
Экстренные службы ГК РБ по ЧС, включая полицию и представителей администрации, прибыли на место происшествия для проведения поисков. Однако вскоре стало известно, что мужчина на самом деле находится дома.
Прибыв по его месту жительства полицейские подтвердили эту информацию. Его мать объяснила, что сын решил подшутить над друзьями, инсценировав чрезвычайную ситуацию.