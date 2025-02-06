В Башкирии трое мужчин предстанут перед судом за избиение полицейского

В Башкирии трое мужчин предстанут перед судом за нападение на сотрудника полиции. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РБ, инцидент произошел в Кумертау в ноябре прошлого года.

Полицейский, который был на патрулировании, вмешался в хулиганские действия двух мужчин. В ответ к ним присоединились еще трое знакомых, находившихся под воздействием алкоголя. Они избили правоохранителя и зафиксировали это на видео, опубликовав в интернете.