В Башкирии пройдет Всероссийская зимняя спартакиада «Мы вместе. Спорт»

Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики. В регион приедут сильнейшие спортсмены с нарушением слуха со всей страны – более 800 человек из 30 регионов. Большая часть соревнований пройдет в Уфе, отдельные дисциплины – в Ишимбае и в горнолыжном центре «Банное» в Абзелиловском районе.
Радий Хабиров отметил, что у Башкортостана большой опыт организации крупных мероприятий, в том числе и для спортсменов с особенностями здоровья. И очень ценно, что нашу республику вновь выбрали местом проведения такого масштабного турнира. Глава республики пожелал удачи всем участникам и пригласил поддержать спортсменов. Первые соревнования стартуют уже завтра.