В Башкирии пройдет Всероссийская зимняя спартакиада «Мы вместе. Спорт»

Об этом на своих страницах в соцсетях рассказал глава республики. В регион приедут сильнейшие спортсмены с нарушением слуха со всей страны – более 800 человек из 30 регионов. Большая часть соревнований пройдет в Уфе, отдельные дисциплины – в Ишимбае и в горнолыжном центре «Банное» в Абзелиловском районе.