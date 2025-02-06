В России изменились сроки освоения земельных участков

В России вступает в силу новый закон о сроке освоения земельных участков. Неиспользуемые земли сельхозназначения, дачи, огороды, а также участки под строительство жилья по истечении трёх лет будут изымать у собственников. О нюансах на пресс-конференции сегодня рассказал руководитель Управления Росреестра по Республике Башкортостан Пётр Клец.

Сейчас ожидаются два постановления Правительства РФ: перечень мероприятий по освоению участков и четкие критерии для определения неиспользования земель. Участки, которые будут приобретены после 1 марта 2025 года, нужно будет начинать осваивать с момента приобретения прав на них. По тем участкам, которые уже в собственности, срок будет исчисляться с 1 марта 2025 года.