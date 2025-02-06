В Башкирии школьники создают медицинские лонгеты для бойцов СВО

Школьники из Башкортостана освоили производство медицинских лонгет для бойцов специальной военной операции. Изготавливают их ученики школы села Красный Ключ Нуримановского района на 3D-принтере. В прошлом году учебное заведение стало победителем грантового конкурса «Движение первых».

Школа как раз представила проект по изготовлению лангет для верхних конечностей с последующей отправкой в зону СВО. На полученные деньги закупили два 3D-принтера. Перед тем, как начать производство медицинских изделий, здесь проконсультировались с одной из уфимских поликлиник и нефтяным университетом.