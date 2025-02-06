ВК «Динамо-Урал» уступил «Локомотиву» на своей площадке

В Уфе прошел матч мужской волейбольной Суперлиги между «Динамо-Уралом» и «Локомотивом» из Новосибирска. В первой партии хозяева площадки совершили сразу 13 ошибок на своей подаче и закономерно проиграли сет. Оправиться от стартовой неудачи башкирская команда уже не сумела.

«Локомотив» был лучше и во второй партии, а третью и вовсе забрал с преимуществом в 11 очков. Таким образом, итоговый результат – 3:0 в пользу команды из Новосибирска. У «Динамо-Урал» прервалась серия из четырёх побед кряду. Уфимцы остались на шестом месте в турнирной таблице с 14 победами. Новосибирский «Локомотив» укрепился на втором месте в таблице, одержав 19-ю победу в текущем розыгрыше Суперлиги и шестую подряд.