Аэропорт Уфы получил премию «Воздушные ворота России»

Работу по созданию условий для авиапассажиров признали эффективной на федеральном уровне. Международный аэропорт «Уфа» стал обладателем Национальной премии «Воздушные ворота России». Это одна из наиболее авторитетных отраслевых наград в стране.
Огромное технологическое сооружение, которое объединило в единую архитектурную форму входные группы внутреннего и международного терминалов. Навес площадью почти 9 тыс. квадратных метров ввели в эксплуатацию в прошлом году.
Помимо этого, к 450-летию Уфы провели реконструкцию зон входного контроля, регистрации, предполётного досмотра. Также расширили багажное отделение и зоны ожидания вылета внутреннего терминала.
Не столько положительные отзывы пассажиров, сколько высокая оценка экспертной комиссии позволили уфимскому аэропорту стать обладателем национальной премии «Воздушные ворота России». Хотя основным критерием отбора и было создание условий для пассажиров и модернизация инфраструктуры.
В 2024 году уфимский аэропорт обслужил 4 млн 800 тыс. пассажиров. В общей сложности было совершено почти 19 тыс. рейсов по 70 направлениям.
У руководства уфимского аэропорта большие планы по дальнейшему развитию инфраструктуры аэровокзала. Сейчас ведутся работы над модернизацией зоны прилета старого здания внутреннего терминала. В 2025 году ожидается сдача в эксплуатацию современного гостиничного комплекса, рассчитанного на 150 номеров.