В Уфе летом появятся платные парковки

Платные парковочные места, гранты на реставрацию старинных зданий, реконструкция трамвайных линий. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в администрации Уфы.

Общение с журналистами началось с презентации работы ситуационного центра, который появился в городе относительно недавно. Участникам продемонстрировали дашборды и камеры наблюдения, установленные по всему городу, рассказали, как интерактивные системы помогают содержать столицу в порядке.

Теперь машину не нужно будет оставлять на обочине или где попало. К лету в Уфе появятся 1100 платных стоянок. Их оформление начнут, как только сойдет снег. Все контракты на размещение парковок уже подписаны. Проект назван одним из приоритетных в городе. В дальнейшем число таких мест планируют увеличить.

Объясним, какой тариф и как работает информационная система, организовать разметку и установить знаки. Эту работу мы планируем запустить уже этим летом. Ратмир Мавлиев, глава администрации г. Уфы

Что касается гололеда, который стал главной проблемой нынешней зимы, в ситуации виноваты муниципальные предприятия, которые неэффективно работают. Запас противогололедных материалов достаточный: к неизрасходованному в прошлом году объёму докуплено еще 10% реагентов. Также власти планируют в каждом районе Уфы возвести снегоплавильные пункты.

Благодаря таким снегоплавильным установкам ведется экономия средств бюджета. В связи с тем, что плечо по вывозу снега на снежные полигоны сокращается. Порядка 30 километров туда и обратно, а здесь в округе порядка 2-3 километров. Дмитрий Буренин, начальник отдела капитального строительства администрации Советского района г. Уфы

В 2025 году в Уфе начнут реконструкцию трамвайных линий. В первую очередь планируется полностью заменить сеть путей в южной части города. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Прямой линии в конце прошлого года. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Чтобы город был ещё более привлекательным, власти запустили грантовую программу «Уфимское наследие». В ее рамках собственники объектов смогут получать финансирование на реконструкцию фасадов зданий. На реализацию программы выделят порядка 200 миллионов рублей. В планах отремонтировать порядка 100 зданий.