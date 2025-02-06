В Уфе летом появятся платные парковки

Платные парковочные места, гранты на реставрацию старинных зданий, реконструкция трамвайных линий. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции в администрации Уфы.
Общение с журналистами началось с презентации работы ситуационного центра, который появился в городе относительно недавно. Участникам продемонстрировали дашборды и камеры наблюдения, установленные по всему городу, рассказали, как интерактивные системы помогают содержать столицу в порядке.
Теперь машину не нужно будет оставлять на обочине или где попало. К лету в Уфе появятся 1100 платных стоянок. Их оформление начнут, как только сойдет снег. Все контракты на размещение парковок уже подписаны. Проект назван одним из приоритетных в городе. В дальнейшем число таких мест планируют увеличить.
Что касается гололеда, который стал главной проблемой нынешней зимы, в ситуации виноваты муниципальные предприятия, которые неэффективно работают. Запас противогололедных материалов достаточный: к неизрасходованному в прошлом году объёму докуплено еще 10% реагентов. Также власти планируют в каждом районе Уфы возвести снегоплавильные пункты.
В 2025 году в Уфе начнут реконструкцию трамвайных линий. В первую очередь планируется полностью заменить сеть путей в южной части города. Об этом сообщил Глава Башкортостана Радий Хабиров во время Прямой линии в конце прошлого года. Из республиканского бюджета на эти цели выделят 2 млрд рублей.
Чтобы город был ещё более привлекательным, власти запустили грантовую программу «Уфимское наследие». В ее рамках собственники объектов смогут получать финансирование на реконструкцию фасадов зданий. На реализацию программы выделят порядка 200 миллионов рублей. В планах отремонтировать порядка 100 зданий.
И за счёт реставрации объектов культурного наследия Уфа привлечёт всё больше туристов. По итогам прошлого года башкирскую столицу посетили порядка 1,5 млн гостей. Это стало возможным благодаря проведению крупных международных и всероссийских мероприятий, форумов, гастрофестивалей, спортивных соревнований. И в этом году снижать планку не планируют. В Уфе летом появятся платные парковки.