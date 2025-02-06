В Уфе учёные разрабатывают имплантаты для онкобольных

Ученые Уфимского университета науки и технологий разрабатывают имплантаты для онкобольных. Они помогут замещать пораженные участки костей. В преддверии Дня российской науки в Межвузовском кампусе состоялось открытие лаборатории прототипирования и 3D-печати металлических изделий биомедицинского назначения.
Современные технологии позволят напечатать имплантат с особой пористой структурой, которая позволит приблизиться к упругости кости. Его можно будет вживлять пациенту для ремоделирования повреждённой костной ткани.
Работа выполняется в сотрудничестве с Национальным медицинским исследовательским центром онкологии им. Николая Блохина — одной из крупнейших онкологических клиник в мире. Сейчас ученые уже ведут испытания на животных.