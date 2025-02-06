В Уфе открыли первую в Башкирии инклюзивную спортивную площадку

Теперь люди с ограниченными возможностями здоровья могут заниматься спортом с комфортом и без ограничений. Адаптивные тренажеры установили в парке им. Мажита Гафури. Российский производитель спортивных тренажеров и оборудования подарил данный тренировочный комплекс уфимцам к 450-летию города.

Освоить каждый тренажер Владимир Горбунов решил основательно — в несколько подходов. Он потерял ноги почти 30 лет назад и как никто знает необходимость инклюзивного комплекса. Он точно уверен — для людей с ограниченными возможностями появилось своё место силы и не только спортивной.

Проект реализован компанией из Челябинской области в рамках инициативы «Люди меняют страну». На площади почти в 300 кв. метров установлены силовые тренажёры с изменяемым весом. Они предназначены для тренировки грудных мышц, спины, суставов рук, плеч и поясницы. Доступны и гантели весом от 8 до 16 кг. А главное, заниматься на них могут все — без исключений.

И это действительно так. Разработчики при проектировании тренажеров предусмотрели буквально всё. Чтобы было удобно, а главное, эффективно.

Есть, конечно, и недочеты, например отсутствие навесов над тренажерами от дождя и снега. Но и этот вопрос планируют решить весной. На сегодня это первый инклюзивный спортивный комплекс в Башкортостане. Но точно не последний.

Теперь на новой площадке будут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья, но с безграничной силой воли. Это место станет точкой притяжения, общения, мотивации к спорту и позволит людям, потерявшим здоровье, не потерять себя.