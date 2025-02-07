В Башкирии с начала года в пожарах погибло 28 человек

Такие цифры привели на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Пожары с гибелью людей произошли в основном по причинам неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении, и нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей.